Выступившую против «Платона» организацию дальнобойщиков признали иноагентом

Минюст России внес НКО дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России» (ОПР), которые выступают против госсистемы «Платон», в список иностранных агентов, сообщается на сайте министерства.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Министерством юстиции России внеплановой документарной проверки», — говорится в сообщении.

В разговоре с «Новой газетой» руководитель ОПР Андрей Бажутин рассказал, что Минюст организовал проверку документов с 15 по 20 ноября. Бажутин уточнил, что причиной признания иноагентами в России могут быть пожертвования из Германии.

По словам руководителя ОПР, организация получила 250 тысяч рублей в виде пожертвований от частного лица из Германии, имя которого в организации «даже не знают». «Мы потратили эти деньги на пробег. Мы даже не думали, что это может как-то на нас повлиять», — сказал Бажутин.

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Напомним, «Объединение перевозчиков России» появилась 15 ноября 2015 года в результате борьбы дальнобойщиков против системы «Платон».

С апреля 2017 года тариф платы по системе «Платон» увеличили до 1,9 рублей за километр, что спровоцировало волну протестных акций дальнобойщиков. Самые крупные стачки проходили в Забайкалье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Дагестане.

Позднее, в октябре, российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение наказания за неуплату в системе «Платон» в четыре раза.

Напомним, «Платон» – система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года. Это вызвало массовые забастовки дальнобойщиков. В результате первоначальный тариф 3,73 рублей за километр временно снизили до 1,53 рублей.