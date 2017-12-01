Фигурант «Дела 26 марта» Юрий Кулий вышел на свободу

Первый осужденный по «делу 26 марта» актер Юрий Кулий освободился из колонии-поселения №4 в Рязанской области, передает «ОВД-Инфо».

По словам адвоката Алексея Липцера, его подзащитный едет на поезде в Москву.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил его к 8 месяцам колонии-поселения по статье «применение неопасного насилия в отношении представителя власти» (статья 318 УК России), хотя он согласился на «особый порядок» и признал вину.

Во время апелляции защита Кулия просила учесть ему срок пребывания в СИЗО как «день за два», что привело бы к снижению срока примерно вдвое. Однако Мосгорсуд оставил ему наказание без изменений.

Всего по «делу 26 марта» были арестованы шесть человек. Помимо Кулия, это Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов.