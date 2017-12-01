IBSF разрешила дисквалифицированным за допинг девяти российским спортсменам участвовать в соревнованиях

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) разрешил девяти российским спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал за допинг, участвовать в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте IBSF.

В организации решили, что на данный момент нет достаточных доказательств, которые могли бы стать причиной отстранения от соревнований. Для окончательного решения необходимо дождаться мотивировочной части решений МОК.

Ранее МОК решил дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольгу Стульневу — все они завершили карьеру.

Решение о дисквалификации коснулось Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, также завершившего карьеру скелетониста Сергея Чудинова и действующих скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову.

Напомним, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, отстраненные от международных соревнований, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Послание опубликовала скелетонистка Елена Никитина в своем профиле в Instagram.

Спортсмены попросили главу государства вмешаться в ситуацию и «разобраться» с их отстранением от соревнований. Авторы письма объяснили, что сборная России по бобслею и скелетону «много лет защищает честь» страны «на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх».