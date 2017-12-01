В «Планете КВН» объяснили увольнение Маслякова

Президент международного союза КВН Александр Масляков в июле уволился с поста директора «Московского молодежного центра "Планета КВН"» по своей инициативе, передает РИА Новости.

«Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако этот процесс несколько затянулся», — уточнили в пресс-службе.

Transparency International ранее в своем расследовании указала , что Александр Масляков и его семья получили контроль над зданием КВН в Марьиной Роще и земельным участком под ним с нарушением закона. По данным организации, Масляков, возглавляя «Московского молодежного центра "Планета КВН"», передал в собственность Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО "АМиК"), учредителем которого он является, кинотеатр «Гавана».

В мае 2017 года московская прокуратура ответила Transparency, что сделку согласовало правительство столицы. Организация оспорила решение в Генпрокуратуре, после чего правительство Москвы уволило Маслякова.

Александр Масляков остается главой международного союза КВН и компании «АМиК». Он также продолжает вести игры клуба.