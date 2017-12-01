Европа сняла санкции с российского топлива, необходимого для полета на Марс

Европейский союз принял решение снять ограничительные меры на закупку гидразина, который используют как топливо для полетов на Марс, следует из сообщения, опубликованного в журнале ЕС.

Гидразин предназначен для спускаемого модуля и несущего модуля в рамках миссии ExoMars-2020, соглашение о развитии проекта подписано между «Роскосмосом» и Европейским космическим агентством в марте 2013 года.

В документе отмечается, что прежде чем предоставить российским компаниям, которые связаны с гидразином, технику или финансовую помощь, сделка должна быть одобрена «компетентным органом».

Напомним, в сентябре прошлого года США отменили часть антироссийских санкций, чтобы продолжить сотрудничества с Рособоронэкспортом, это было сделано для поставок и обслуживания поставленных в Афганистан вертолетов.