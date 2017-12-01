Стали известны соперники России на ЧМ-2018 по футболу
На чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России в отборочном туре сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии в группе А. Соперников России определяли в ходе жеребьевки, которая состоялась в Государственном Кремлевском дворце.
Процесс жеребьевки вели бывший футболист сборной Англии Гари Линекер и журналистка Мария Командная. Ведущими были приглашены телеведущий Иван Ургант и певица Алсу.
Первый матч Россия сыграет 14 июня в Лужниках против сборной Саудовской Аравии. С Египтом российская сборная сразится 19 июня в Санкт-Петербурге, с Уругваем — 25 июня в Самаре.
Всего в мировом первенстве примут участие 32 сборные, разбитые на восемь групп.
В группе В будут играть Португалия, Испания, Иран и Марокко.
В группе С сразятся сборные Франции, Перу, Дания и Австралия.
В группе D будут соревноваться Аргентина, Хорватия, Исландия и Нигерия.
В квартете Е сыграют Бразилия, Швейцария, Коста-Рика и Сербия.
В группе F — Германия, Мексика, Швеция и Южная Корея; в группе G —Бельгия, Англия, Панама и Тунис. В группе H —Польша, Колумбия, Сенегал и Япония.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут одиннадцать российских городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Во время этого чемпионата судьи впервые получат право останавливать или отменять футбольные матчи в случае расизма или иных проявлений нетерпимости.