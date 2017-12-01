Минфин назвал объем Резервного фонда России

Объем Резервного фонда России составил 994,64 млрд рублей (17,05 млрд долларов), передает РБК со ссылкой на Минфин. Остатки средств на отдельных счетах Резервного фонда составили 7,62 млрд долларов, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов.

С 15 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года сумма дохода от размещения средств фонда в иностранной валюте в банке России составила 420 млн рублей.

На 1 октября составил 986,71 млрд рублей (17,01 млрд долларов).

В конце июня министр финансов Антон Силуанов объявил о решении объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Идею подержали экс-глава Минфина, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По словам Силуанова, власти планируют направить на финансирование дефицита бюджета дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в бюджет от цены нефти выше 40 долларов за баррель в 2017 году.