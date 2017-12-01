Экс-советника Трампа обвинили в даче ложных показаний по «российскому делу»

Бывшему советнику администрации США по национальной безопасности Майклу Флинну предъявили обвинение в даче ложных показаний в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о «российском следе» в американских выборах, заявил, что Флинн преднамеренно дал ФБР «фактически ложную и вымышленную» информацию о его контактах с представителями России.

В частности, по версии следствия, Флинн скрыл, что 29 декабря 2016 года он просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции». Кроме того, Флинн, как считает следствие, не сообщил, что бывший российский посол в США Сергей Кисляк в ответ на его просьбу якобы заявил о решении Москвы «выбрать умеренный ответ на эти санкции».

Кроме того, следствие считает, что Флинн солгал, сказав, что 22 декабря он не просил Кисляка отложить или отменить голосование в Совет Безопасности ООН, и что экс-посол не рассказывал ему о реакции России на эту просьбу.

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Напомним, команду президента США Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В частности Майкл Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа после критики в его адрес в прессе, вызванной его беседой с Кисляком.