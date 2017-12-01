«Роскосмос» назвал наиболее вероятное место падения фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Аварийная комиссия по расследованию причин нештатного пуска с космодрома Восточный установила наиболее вероятное место падения космической головной части (КГЧ) ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б». По данным комиссии, КГЧ может находиться в северной части Атлантического океана, сообщается на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

«Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения КГЧ (космической головной части) — северная часть Атлантического океана, 42" северной широты, 38" западной долготы с разбросом по трассе падения -120 +230 км, ±45 км перпендикулярно трассе падения», — уточнили в корпорации.

1 декабря состоялось заседание аварийной комиссии, выясняющей причины нештатной ситуации, произошедшей во время пуска ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат», космическим аппаратом (КА) «Метеор-М».

«Роскосмос» заявил, что вопросов к наземной инфраструктуре космодрома Восточный в ходе нештатного запуска 28 ноября у специалистов нет.

Также нет у комиссии замечаний и к работе систем и агрегатов РН «Союз-2.1б», космическая головная часть после отделения от РН выведена на опорную орбиту штатно».

В сообщении отмечается, что аварийная комиссия разрешила пуски ракет-носителей типа «Союз-2» согласно ранее утвержденному графику. Вместе с тем комиссия продолжает выяснять причины нештатной работы РБ «Фрегат». Следующее заседание состоится 12 декабря 2017 года.

Напомним, 28 ноября с космодрома «Восточный» в Амурской области запустили вторую ракету в его истории. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 космическими аппаратами стартовала с космодрома в 08:41 (МСК).

Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат. По данным «Роскосмоса», спутник «Метеор-М» был успешно выведен на промежуточную орбиту, но в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.