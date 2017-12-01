В немецком Потсдаме на рождественском рынке обнаружили взрывчатку
В немецком городе Потсдама (федеральная земля Бранденбург) полицейские обнаружили взрывчатку на рождественском рынке. Об этом сообщается в твиттере полиции.
Правоохранители перекрыли рынок и эвакуировали жителей с района, где находится ярмарка. По данным газеты Potsdamer, сотрудники правоохранительных органов успешно обезвредили взрывное устройство.
Die Situation vor Ort: #potsdam#weihnachtsmarkt#brandenburgerpic.twitter.com/FtGHSSwajv— pnn.de (@PNN_de) December 1, 2017
По словам одного из представителей немецкой полиции, в найденном на рождественском рынке пакете «находился металлический цилиндр, в котором были обнаружены гвозди, проволока и батарейки». Об этом полицейский рассказал в эфире телеканала N24.
Как сообщает телеканал Deutsche Welle, после инцидента в Потсдаме полиция Берлина усилила меры безопасности.
19 декабря 2016 года на рождественской ярмарке в Берлине произошел теракт. Грузовик въехал в толпу прохожих. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.