В немецком Потсдаме на рождественском рынке обнаружили взрывчатку

В немецком городе Потсдама (федеральная земля Бранденбург) полицейские обнаружили взрывчатку на рождественском рынке. Об этом сообщается в твиттере полиции.

Правоохранители перекрыли рынок и эвакуировали жителей с района, где находится ярмарка. По данным газеты Potsdamer, сотрудники правоохранительных органов успешно обезвредили взрывное устройство.

По словам одного из представителей немецкой полиции, в найденном на рождественском рынке пакете «находился металлический цилиндр, в котором были обнаружены гвозди, проволока и батарейки». Об этом полицейский рассказал в эфире телеканала N24.

Как сообщает телеканал Deutsche Welle, после инцидента в Потсдаме полиция Берлина усилила меры безопасности.

19 декабря 2016 года на рождественской ярмарке в Берлине произошел теракт. Грузовик въехал в толпу прохожих. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.