Судья выгнала зрителей с заседания по делу Мурада Рагимова, потому что один из них пожал плечами

Судья Елена Орлова прервала заседание по делу Мурада Рагимова, проходившее вечером 1 декабря в Тушинском районном суде. Поводом для этого послужила реакция зрителя, сидевшего в последнем ряду, на судейство Орловой. Когда Орлова отклонила пятое за день ходатайство защиты, зритель молча пожал плечами. Об этом «Новой газете» рассказала сестра обвиняемого Гюнай Рагимова.

— После этого нам всем скомандовали «встать и выйти». Мы вышли из зала, но отказались уходить из суда. Просили вызвать «скорую» Мураду, потому что он жаловался на холодный пот и сильное сердцебиение. Два дня подряд его привозили в суд в пять утра, а увозили к ночи. Приставы отказались вызвать «скорую», зато вызвали к нам полицию, — сказала Рагимова.

— Когда всех выгнали, Мурад попросил перерыв на десять минут, так как плохо себя чувствовал, ему надо было выпить таблетку. Но после перерыва ему не полегчало. Он говорит, что на тот момент уже 36 часов не спал. Судья и прокурор решили отложить слушание до 5 декабря, — добавил адвокат Рагимова Михаил Карплюк.

После инцидента стало плохо и матери Рагимова, ее забрали на «скорой» в больницу.

Мурада Рагимова обвиняют в хранении 40 граммов спайса без цели сбыта, хотя задерживали студента Первого меда по подозрению в пособничестве террористам — такие показания дали бойцы СОБР на следствии. В первую очередь квартиру Рагимовых обследовали кинологи. Собаки не нашли ни взрывчатку, ни наркотики. Спайс обнаружился в квартире лишь через несколько часов, когда в помещение зашел следователь ОМВД по району Митино Александр Дергаусов. Все время до появления следователя люди в масках избивали Рагимова на глазах у матери и сестер. В другой комнате также били его отца Фируддина Рагимова, в том числе электрошокером (медэкспертиза, проведенная по просьбе Комитета по предотвращению пыток, подтвердила наличие электрометок на теле Рагимова-старшего). В возбуждении уголовного дела против бойцов СОБР следственные органы отказывают. В суде бойцы выступали в масках.