Состояние российских миллиардеров за год выросло на 21,6 млрд долларов

Совокупное состояние 25 богатейших россиян за 11 месяцев 2017 года выросло на 21,6 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который вошли 500 самых богатых людей в мире.

Самым богатым человеком в России, по данным BBI, остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние за этот год выросло на 2,32 миллиарда долларов и оценивается в 19,2 млрд.

Второе место в списке богатейших россиян по версии BBI занимает президент «Норильского никеля» Владимир Потанин — за год он стал богаче на 1,32 миллиарда, его состояние увеличилось до 17,9 миллиарда долларов.

На третьем месте оказался глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, его капитал с января вырос на 3,33 миллиарда и достиг 16,4 миллиарда долларов. Следом идет основатель российской газовой компании «Новатэк» Леонид Мехельсон с состоянием 16,1 миллиардов долларов (за год сократилось на 1,19 миллиард долларов).

Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг заработал за год 1,6 миллиарда и оказался на пятой строчке с состоянием в 15,8 миллиарда долларов.

В первую десятку богатейших россиян по версии Bloomberg также вошли основной владелец крупнейшего в России производителя минеральных удобрений — компании «Еврохим» Андрей Мельниченко, разбогатевший на 2,09 миллиарда, Роман Абрамович, который прибавил к своему состоянию 1,79 миллиарда, и глава «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал увеличился на 244 миллиона долларов.

В предыдущем рейтинге 500 долларовых миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI) самым богатым россиянином также был указан основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние тогда составляло 18,4 миллиарда долларов. На второй строчке с состоянием в 17,5 млрд долларов также находился глава «Норильского никеля» Владимир Потанин.