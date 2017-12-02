СМИ узнали о запрете «Лаборатории Касперского» в спецведомствах Великобритании

Власти Великобритании запретили использование программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского» в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин направил письмо высокопоставленным представителям всех правительственных департаментов с предупреждением о том, что антивирус из России представляет риск.

«Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании», — говорится в письме.

В документе уточняется, что антивирус «Лаборатории Касперского» не рекомендуется использовать ведомствам, которые отвечают за внешнюю политику, международные переговоры, оборону.

В ноябре The Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала , что спецслужбы Великобритании заподозрили антивирус «Лаборатории Касперского» в сборе информации о пользователях в интересах российских спецслужб.

По данным издания, с помощью антивируса могла быть собрана информация о 2 млн клиентах банка Barclays: антивирус в течение нескольких лет предлагался им для бесплатного скачивания.

О том, что антивирус представляет опасность, несколько месяцев назад сообщал Центр правительственной связи (GCHQ), который занимается обеспечением информационной безопасности госструктур.

Напомним, власти США также ограничили закупки антивируса госструктурами, сославшись на требования безопасности, и предупредили всех граждан страны, что его использование может быть небезопасно.

Сотрудники российской компании «Лаборатория Касперского» отрицают обвинения в связях со спецслужбами.