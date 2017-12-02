Reuters рассказал о плане по снятию санкций с России после победы Трампа

Между США и Россией велись переговоры о снятии антироссийских санкций. Согласно плану, в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США тогдашний советник администрации по нацбезопасности Майкл Флинн должен был поддержать проект строительства АЭС на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на необнародованные документы.

Из электронной переписки, которая оказалась в распоряжении агентства, следует, что сотрудничество двух стран на Ближнем Востоке предполагало участие в проекте находящейся под санкциями российской компании ОАО ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»). Она должна была поставлять ядерное оборудование, на производстве которого специализируется.

Из письма Алекса Копсона, управляющего агентства ACU Strategic Partners (специализируется на консультировании в сфере атомной энергетики), которое он написал своим бизнес-партнерам 16 ноября 2016 года, агентство узнало, что США планировали помочь украинской компании «Турбоатом» получить контракт на 45 млн долларов на создание турбин для реакторов в Саудовской Арави и в других странах Ближнего Востока. В обмен на это, согласно плану, Украина должна была смягчить свою позицию по снятию антироссийских санкций. Копсон от комментариев агентству отказался.

1 декабря бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Поводом для отставки Флинна (его уволили в феврале) стало то, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. В связи с этим США расследуют дело «о российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял о планах улучшить отношения с Россией и облегчить санкции в обмен на сотрудничество в борьбе с терроризмом. Однако позднее, выиграв выборы, он подписал закон о введении новых санкций против России.