Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

Глава SpaceX Илон Маск на своей странице в твиттере анонсировал первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy, которую разработала его космическая компания. Он пообещал, что это событие «так или иначе будет захватывающим».

Пуск пройдет в январе 2018 года на мысе Канаверал. Ракета отправится на орбиту Марса. Ракета Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту 63 тонн груза, до Марса ракета может доставить 16,8 тонн. «Полезным грузом» ракеты станет электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в котором будет звучать песня «Space Oddity» британского рок-певца Дэвида Боуи. Ракета будет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

В феврале SpaceX сообщила , в недельный полет вокруг Луны отправятся два туриста. Они будут находиться на космическом грузовике Dragon 2, который выведет на орбиту ракета Falcon Heavy. Имена туристов не разглашались. Известно только, что они оплатили большую часть стоимости полета и планируют начать проходить медицинские тесты и тренировки.

SpaceX провела первые испытания Falcon Heavy в мае прошлого года. Тогда центральную часть ракеты успешно испытали на огнестойкость. Стоимость ракеты оценивается в 90 млн долларов.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в США. Песня «Space Oddity» — о космонавте (майоре Томе), с которым была утрачена связь во время полета. Боуи рассказывал, что сочинил песню, находясь под впечатлением от фантастического фильма «Космическая одиссея 2001» Стэнли Кубрика.

«Я был буквально не в себе, несколько раз ходил смотреть его под кайфом, и он стал для меня настоящим откровением. И песня буквально хлынула из меня», — говорил он.

Спустя несколько дней после выпуска релиза песни на Луну отправился пилотируемый космический корабль «Апполон-11». Это была первая высадка людей на Луну. В репортажах радиостанции «Би-би-си», которая вела трансляцию этого события, звучала «Space Oddity».

Позднее немецкий исполнитель Питер Шиллинг посвятил главному герою песни — майору Тому — композицию «Major Tom». Ее в 2013 году спел канадский астронавт Крис Хэдфилд, находясь на борту Международной космической станции. Это видео собрало десятки миллионов просмотров на YouTube и стало первым музыкальным клипом, снятым в космосе.