Бывший сотрудник АНБ признался в хранении секретных документов

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США 67-летний Нгя Хоанг Фо признался в незаконном хранении секретных данных на своем домашнем компьютере, говорится на сайте американского Минюста.

По данным ведомства, Фо с апреля 2006 года был разработчиком программного обеспечения для АНБ и имел доступ к правительственной информации под грифами «совершенно секретно» и «секретная информация с особым режимом хранения». Подразделение, в котором работал Фо, занималось взломом иностранных компьютеров, ведением разведки в киберпространстве и анализом собранных данных.

С 2010 по 2015 годы Фо копировал и переносил на свой домашний компьютер в Мэриленде секретные документы как в печатном, так и в цифровом виде. По данным The New York Times , Фо взял документы домой, чтобы переписать свое резюме. Но так как на его компьютере было установлено антивирусное программном обеспечении «Лабораторию Касперского», скопированные документы были украдены. В настоящее время неизвестно, знают ли в «Лаборатории Касперского» о «похищении документов», пишет газета.

Минюст сообщает, что Фо грозит до десяти лет тюремного заключения, районный судья вынесет ему приговор 6 апреля 2018 года. Фо является одним из трех сотрудников АНБ, которых в США обвиняют в незаконном хранении секретных документов.

Напомним, американские СМИ сообщали, что данные АНБ похитили российские хакеры с помощью антивируса «Лаборатории Касперского».

В конце октября основатель компании Евгений Касперский заявил , что его «Лаборатория» случайно получила файлы, которые имели отношение к АНБ. По его словам, в 2014 году сотрудники, которые скачивали информацию о хакерах, пришли в его кабинет и сообщили, что они вместе с данными о хакерской группировке Equation Group случайно скачали засекреченные документы АНБ. Касперский рассказал, что без сомнений решил удалить эти документы. На вопрос агентства, уведомляла ли компания о получении данных АНБ, Касперский не ответил.