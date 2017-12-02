Бывший сотрудник АНБ признался в хранении секретных документов
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США 67-летний Нгя Хоанг Фо признался в незаконном хранении секретных данных на своем домашнем компьютере, говорится на сайте американского Минюста.
По данным ведомства, Фо с апреля 2006 года был разработчиком программного обеспечения для АНБ и имел доступ к правительственной информации под грифами «совершенно секретно» и «секретная информация с особым режимом хранения». Подразделение, в котором работал Фо, занималось взломом иностранных компьютеров, ведением разведки в киберпространстве и анализом собранных данных.
С 2010 по 2015 годы Фо копировал и переносил на свой домашний компьютер в Мэриленде секретные документы как в печатном, так и в цифровом виде. По данным The New York Times, Фо взял документы домой, чтобы переписать свое резюме. Но так как на его компьютере было установлено антивирусное программном обеспечении «Лабораторию Касперского», скопированные документы были украдены. В настоящее время неизвестно, знают ли в «Лаборатории Касперского» о «похищении документов», пишет газета.
Минюст сообщает, что Фо грозит до десяти лет тюремного заключения, районный судья вынесет ему приговор 6 апреля 2018 года. Фо является одним из трех сотрудников АНБ, которых в США обвиняют в незаконном хранении секретных документов.
Напомним, американские СМИ сообщали, что данные АНБ похитили российские хакеры с помощью антивируса «Лаборатории Касперского».
В конце октября основатель компании Евгений Касперский заявил, что его «Лаборатория» случайно получила файлы, которые имели отношение к АНБ. По его словам, в 2014 году сотрудники, которые скачивали информацию о хакерах, пришли в его кабинет и сообщили, что они вместе с данными о хакерской группировке Equation Group случайно скачали засекреченные документы АНБ. Касперский рассказал, что без сомнений решил удалить эти документы. На вопрос агентства, уведомляла ли компания о получении данных АНБ, Касперский не ответил.