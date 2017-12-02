Новая газета

Прокуратура: покончивший с собой хорватский генерал принял цианистый калий

Общество

Хорватский генерал Слободан Пральяк, покончивший с собой в Гаагском трибунале, принял цианистый калий. Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные прокуратурой Нидерландов, сообщают «Би-би-си» и AFP.

«Предварительные результаты токсикологического исследования показали, что у господина Пральяка в крови был цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, вероятной причине его смерти», — заявили в прокуратуре. Как генералу удалось раздобыть яд и пронести его в зал суда, пока неизвестно.

Хорватский генерал Слободан Пральяк покончил с собой 29 ноября. Международный трибунал по бывшей Югославии рассматривал апелляцию на его приговор: генерала признали виновным в военных преступлениях против человечества и осудили на 20 лет тюрьмы.

Когда стало известно, что приговор оставлен без изменений, генерал выкрикрнул: «Пральяк не преступник, я отвергаю ваш вердикт», выпил жидкость из пузырька и заявил, что принял яд. Вечером того же дня генерал скончался в больнице.

Теги:
yr, гаагский суд, смерть, нидерланды
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