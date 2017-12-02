Более 70 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

В аэропортах Москвы задержали десятки рейсов из-за сильного снегопада. К этому моменту «Яндекс.Расписание»показывает , что задержаны 78 рейсов.

Самая сложная обстановка сложила в аэропорту Шереметьево — там задержали 49 рейсов. Еще 25 ресов задержаны в Домодедово, там же отменено шесть рейсов. Во Внуково задержано четыре рейса и два отменено.

Источник в авиадиспетчерских службах рассказал Интефаксу, что «аэродромные службы работают в усиленном режиме, аэродромная техника проводит расчистку взлетно-посадочных полос, рулежек и перронов».

По словам источника, «это может создавать незначительные трудности в виде задержек рейсов на вылет и прилет продолжительностью от получаса до двух часов».

Напомним, в пятницу Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за непогоды.