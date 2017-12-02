В США приняли законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе

Сенат Конгресса США после продолжительных дебатов принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе. Ее проведение было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Заседание длилось больше 15 часов — с 10:00 утра пятницы (18:00 мск) и почти до 02:00 ночи субботы (10:00 мск). Противники реформы предлагали различные поправки, настаивали на возвращении проекта на доработку, выражали недовольство тем, что окончательной печатной версии не существовало и многие правки вносились буквально от руки. Но в итоге инициативу поддержало необходимое большинство членов верхней палаты.

Авторам пришлось пойти на уступки, к примеру, включить статью о снижении налога для малых фирм и компаний, доход которых идет их владельцам напрямую, а также разрешить добычу нефти и газа на территории Национального Арктического заповедника на Аляске.

Обсуждаемая реформа призвана снизить налоговое бремя для бизнеса и предприятий. По мнению республиканцев, налоговая ставка 35% делает американские компании неконкурентоспособными на мировом рынке. Налог предлагается снизить до 20%.

В этом законопроект совпадает с версией, принятой ранее нижней палатой Конгресса США. Однако в остальном эти тексты существенно расхождятся. Так, в Сенате считают, что нужно сохранить действующую в США семиуровневую подоходную налоговую шкалу, но при этом изменить сами ставки. В Конгрессе, напротив, предлагают ввести лишь четыре ступени.

Теперь обе палаты должны согласовать свои законопроекты и свести их в один единый текст, который затем вновь будет поставлен на голосование.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что реформа будет принята уже к концу года. «Надеюсь, это будет превосходный, большой, красивый подарок на Рождество», — говорил он.