ФССП объявила о массовых обходах должников в преддверии новогодних праздников

Приставы-исполнители начнут с 4 декабря массовые обходы должников по зарплате и алиментам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Первый общероссийский рейд пройдет в рамках общероссийской акции «В Новый год — без долгов». «Он будет посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате — самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы», — рассказали в ФССП.

В рамках этого рейда будут проводиться проверки бухгалтерий организаций и активизируется работа по розыску должников и их имущества.

Особое внимание ФССП уделит применению полномочий судебных приставов по ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны.

Аналогичные рейды будут проводиться по стране весь декабрь. Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря — задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, а 25 декабря — исполнению документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки к Семейному кодексу, которые устанавливают новые правила расчета и взыскания алиментов. Теперь индексацией платежей должны заниматься работодатели должников. Поправки связаны с большим числом дел о неуплате алиментов, срок по которым превышает один год.

Кроме этого, ФССП разрешили самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Ранее этим занимались сотрудники Министерства внутренних дел.