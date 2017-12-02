Кехман стал худруком Новосибирского театра оперы и балета

Владимир Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета и стал художественным руководителем театра. Об этом сообщил заместитель гендиректора театра по маркетингу Артем Пухальский, передает РИА Новости.

«Владимир Абрамович Кехман покинул пост генерального директора. Исполняющая обязанности директора Снежана Любарь подписала приказ о его назначении художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета», — заявил он.

Накануне дело в отношении топ-менеджеров группы компаний JFC, в том числе Кехмана (был гендиректором) и еще двух человек, переквалифицировали со статьи о мошенничестве на незаконное получение кредитов и закрыли за истечением срока давности. Они обвинялись в хищении около 20 млрд рублей у Сбербанка, «Уралсиба», Промсвязьбанка и Банк Москвы. Сбербанк уже заявил , что будет добиваться обжалования постановления о прекращении дела.

Кехман был признан банкротом, по закону он не сможет занимать руководящие должности. Переход в статус худрука, второй руководящий пост в театре, по сути, формальность.

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Летом министр культуры Владимир Мединский анонсировал уход Кехмана из театра из-за возбужденного в отношении него дела о банкротстве. Осенью министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщил, что Кехман находится в отпуске, а решение о назначении нового гендиректора театра ждут от Минкульта. После этого в министерстве заявили, что договор с Кехманом не расторгнут и он продолжит работу на этом посту.

Кехман стал гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году. Ранее эту должность занимал Борис Мездрич. Его уволили из-за скандала с оперой «Тангейзер»: православные активисты сочли, что она оскорбляет чувства верующих. Кехман исключил постановку из репертуара театра. Ранее он возглавлял Михайловский театр в Петербурге, а затем был его худруком.