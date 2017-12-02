В Иркутске полицейского нашли мертвым в ОВД

Тело сотрудника ОВД обнаружили на его рабочем месте в одном из отделов полиции Иркутска, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

«2 декабря утром в одном из отделов полиции обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, сотрудник ОВД свел счеты с жизнью. По данному факту следователями СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.