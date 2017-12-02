Полиция пришла в петербургский штаб Собчак за два часа до его открытия

В предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак пришла полиция. Это случилось за два часа до его открытия, пишет в фейсбуке активист Вадим Суходольский.

По его словам, у подъезда штаба подошедшие руководители и волонтеры обнаружили полицейские машины. Руководитель штаба Николай Артеменко рассказал «Бумаге», что полицейские просто осмотрели помещение, обысков не проводили и претензий не высказывали.

В конце ноября полицейский с собакой пришел в штаб Собчак в Ростове-на-Дону. «Сказали, что у них информация, что здесь будет массовое мероприятие, хотя это вообще-то помещение, мы не на улице проводим. Пришли с собакой, обследовали, искали оружие и боеприпасы», — рассказала координатор штаба Анастасиям Шевченко.

Также в ноябре руководитель сети региональных штабов Тимур Валеев рассказал «Новой газете», что команда Собчак не смогла арендовать помещения в четырех городах для встреч с волонтерами. Речь шла о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Твери.

18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Телеведущая отметила, что идет на выборы под лозунгом «против всех».