Трое граждан России попросили убежища на Украине из-за преследования

За прошедшую неделю сразу трое граждан России (45, 38 и 27 лет) заявили, что их преследуют в родной стране и попросили статус беженца, сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в фейсбуке.

«Один из них прибыл сегодня утром в пункт пропуска „Киев-пассажирский“ и при оформлении обратился с устным заявлением о признании его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты. По словам россиянина, он участвовал в митингах против коррупции и за российскую оппозицию, в частности Алексея Навального, поэтому подвергается преследованию в РФ», — рассказали в службе.

Другой гражданин России в этом же пункте пропуска попросил статус беженца в минувшую среду, 29 ноября.«Россиянин рассказал, что вынужден бежать и просить убежища в Украине в связи с его преследованием правоохранительными органами России за участие в акциях против российской власти», — сообщили в пресс-службе. Еще один российский гражданин попросил защиты в одном из пунктов пропуска в Черниговской области в минувший вторник.

Гражданам России разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с законодательством Украины и направили их в управление миграционной службы.