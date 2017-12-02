Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовав с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Ракета-носитель «в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», рассказали в министерстве. Запуск состоялся в 13:43 по московскому времени.

Контролировал старт наземный автоматизированный комплекс управления. Через три минуты после старта ракету с космическим аппаратом взяли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил.

В этому году это уже четвертый старт ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. Предыдущий состоялся 22 сентября. Тогда «Союз-2.1б» вывел на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Всего с 2004 года с Плесецка запустили 32 ракеты-носителя «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Накануне состоялся запуск «Союз-2.1б» с космодрома Восточного. Это был второй в истории космодрома запуск. Он оказался неудачным.

В настоящее время выясняются причины произошедшего. В СМИ появлялись различные версии. По последней (об этом сообщал источни Интерфакса в космической отрасли), разгонный блок «Фрегат» во время вывода на орбиту перешел в режим торможения.

В Роскосмосе 29 ноября заявили , что наиболее вероятным местом падения космической головной части «Союз-2.1б» может быть северная часть Атлантического океана.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту группировку спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М».