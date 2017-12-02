«Лаборатория Касперского» объяснила запрет антивируса в ведомствах Великобритании

Запрет британским министерствам не использовать антивирус «Лаборатории Касперского» «основан исключительно на анализе потенциальных рисков, а не на доказательствах каких-либо нарушений» со стороны компании. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Лаборатории».

В российской компании уточнили, что «Лаборатория» находится в «конструктивном диалоге» с британским Центром национальной кибербезопасности (NCSC).

Речь идет о выработке механизма, который позволит осуществить независимую верификацию безопасности продуктов и сервисов российской компании.

В «Лаборатории» также отметили, «NCSC не призывает компании и частных пользователей отказываться от продуктов «Лаборатории Касперского».

Ранее газета Financial Times сообщила , что власти Великобритании запретили использование программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского» в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность.

По данным издания, глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин направил письмо высокопоставленным представителям всех правительственных департаментов с предупреждением о том, что антивирус из России представляет риск.