В Ульяновской области борца против завода «фанфуриков» задержали за вымогательство

Полиция задержала жительницу рабочего поселка Мулловка, экологического активиста Ольгу Житкину. Женщина несколько лет боролась с заводом «Гиппократ», который производил в Мулловке спиртосодержащие настойки. Житкину задержали в тот момент, когда представитель завода передавал ей пятьсот тысяч рублей за прекращение жалоб на производство, сообщает информационное агентство «Ульяновск — город новостей».

Официальные комментарии УМВД по Ульяновской области получить не удалось. В социальной сети «Одноклассники» на своей странице Житкина вину отрицает и рассказывает, что находилась последние дни под давлением.

«Купюры в руки не брала, не просила, не принуждала, из дома меня увезла машина Гусева. Возбуждают дело не в первый раз! Испачкали не только поселок. Последнее время нахожусь под давлением. Не звоните, телефон изъяли», — написала женщина в последнем посте сегодня в обед. Телефон активистки до сих пор не доступен.

Неизвестно вымогала ли Житкина деньги и задержан ли представитель «Гиппократа», который передал женщине деньги. Предъявлены ли активистке обвинения, и по какой статье, пока тоже не уточняется.

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В течение нескольких лет жители Мулловки жаловались на выбросы с завода «Гиппократ». В августе 2017 года хранилище отходов на заводе прорвало. Ущерб окружающей среде оценили в несколько миллионов рублей, детей из поселка отправили на лечение, а в отношении компании, которая занималась эксплуатацией хранилища, возбудили уголовное дело.

Артем Горбунов, для «Новой», Ульяновск