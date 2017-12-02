Путин поручил проанализировать применение закона о митингах

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проанализировать практику применения законодательства в области обеспечения права граждан проводить мирные собрания, митинги, шествия и пикетирования, сообщается на сайте Кремля.

Также глава государства рекомендовал Верховному суду обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных акций, и до 15 февраля 2018 года подготовить соответствующий доклад.

Кроме того, Путин поручил проанализировать практику применения законодательства о помиловании, и при необходимости представить предложения по его совершенствованию. Этим вопросом должны заняться администрация президента и Минюст.

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Напомним, в конце октября правозащитница Людмила Алексеева во время заседания президентского Совета по правам человека предложила возродить Комиссию по помилованию при президенте.

Путин допустил такую возможность, отметив, что нужно «проанализировать практику последних лет и не спеша это решение принять».