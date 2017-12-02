СМИ: следствие намерено исключить из обвинения полковника Захарченко один эпизод

Следствие планирует исключить из обвинения бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко один эпизод взятки в виде дисконтной карты ресторана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, речь идет об эпизоде с получением Захарченко «взятки в размере 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре».

По словам источника, причастность полковника Захарченко к этому эпизоду сомнительна, поскольку карта зарегистрирована на генерал-майора полиции в отставке Алексея Лаушкина.

Накануне Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его близких и знакомых. Речь, в частности, идет о 13 квартирах, четырех автомобилях, слитке золота весом 500 грамм, часах Rolex и драгоценностях, а также о валюте в размере приблизительно 8,5 миллиардов рублей.

Полковника Дмитрия Захарченко обвиняют в получении нескольких взяток, в частности, взятки в 7 млн рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Сам полковник не признал свою вину. По его словам, ни он сам, ни его родные не нарушали закон.

До сентября 2016 года Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России, где курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.