В Оренбурге в ТЦ во время пожара обвалилась кровля

В Оренбурге в торговом центре «Мега Мир» произошел крупный пожар, в результате возгорания около 300 квадратных метров кровли здания ТЦ обрушилось, сообщает управление МЧС по Оренбургской области.

По данным ведомства, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС сообщили , что пожару в торговом центре присвоен четвертый уровень сложности. «У нас это максимальный», — пояснили в ведомстве.

По данным агентства, из здания были эвакуированы 45 человек. Также агентство отмечает, что в районе пожара продолжается мониторинг ПДК вредных веществ в воздухе, превышений не зафиксировано.

На месте происшествия работают больше 100 спасателей (62 сотрудника МЧС и 83 работника РСЧС — Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Спасателям удалось локализовать пожар. Информации о погибших и пострадавших нет.