Украинские пограничники рассказали о попросившем политубежища участнике акций Навального

За минувшую неделю трое российских граждан, в том числе, участник митингов оппозиционера Алексея Навального, попросили убежища на Украине из-за преследований в России, утверждают в Го­су­дарст­вен­ной пограничной службе Украины, соответствующее сообщение опубликовано в фейсбуке ведомства.

Согласно сообщению украинского ведомства, речь идет о троих россиянах 45, 38 и 27 лет. Один из них заявил пограничникам, что он «принимал участие в митингах против коррупции и за российскую оппозицию, в частности Алексея Навального, поэтому подвергается преследованию в РФ». Он обратился в пункт пропуска «Киев-Пассажирский» второго декабря, отмечают в ведомстве.

До этого, 29 ноября другой россиянин обратился в тот же пункт, он также попросил убежища из-за преследования за участие в оппозиционных акциях в России, утверждают в Госпрогранслужбе.

Еще один гражданин России попросил убежище 28 ноября в одном из пропускных пунктов Черниговской области. Пограничники направили всех троих в Миграционную службу.

В конце ноября СМИ сообщили , что убежища на Украине попросил сторонник заочно арестованного в России националиста и лидера признанного в России экстремистским и запрещенного движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева (покинул Россию в июне) Сергей Окунев.

Окунев рассказал «Медиазоне», что его нет в списке Госпрогранслужбы Украины, поскольку он попросил убежище еще три недели назад.