Трамп заявил, что его не беспокоит признание его экс-помощника по делу о «российском следе»

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал дачу показаний своим бывшим советником Майклом Флинном спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. «Нет», — заявил Трамп в ответ на вопрос, беспокоит ли его то, что Флинн мог рассказать специальному прокурору, сообщает NBC News.

«То, что было сказано, говорит о том, что не было никакого сговора, абсолютно никакого», — добавил глава государства.

JUST IN: President Trump makes first comments after Michael Flynn's guilty plea.



Reporter: "Are you concerned about what Mike Flynn might tell the special counsel?"



Trump: "No, I'm not." pic.twitter.com/UlDrdPMU2S — NBC News (@NBCNews) December 2, 2017

Накануне бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признался , что солгал ФБР о своих контактах с Россией. Флинн заявил об этом на заседании в Федеральном суде в Вашингтоне, посвященном предполагаемому вмешательству России в выборы президента США.

Позднее в своем заявлении Флинн сообщил, что начал сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Телеканал ABC News со ссылкой на свои источники сообщил , что экс-советник президента в рамках сделки со следствием заявил о готовности дать показания на Трампа. Якобы именно он поручил Флинну установить контакт с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком для совместной работы по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Читайте также Под колпаком у Мюллера. В Вашингтоне оглашены первые результаты расследования российского вмешательства в выборы президента США

Флинн — один из основных фигурантов расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. По версии следствия, экс-советник президента, в частности, скрыл, что 29 декабря 2016 года он просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции». Кроме того, Флинн, как считает следствие, не сообщил, что Кисляк в ответ на его просьбу якобы заявил о решении Москвы «выбрать умеренный ответ на эти санкции».

Майкл Флинн покинул пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа в феврале 2017 года.