Главред RT рассказала о встрече Путина с экс-советником Трампа

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала о встрече президента России Владимира Путина с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном на мероприятии, посвященном десятилетию телеканала.

«Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь»,— написала главред RT в своем аккаунте в Telegram.

По словам Симоньян, она сказала Путину, что рядом с ним будут сидеть сербский режиссер Эмир Кустурица и бывший глава военной разведки США Майкл Флинн, на что он ответил: «Военной разведки? Серьезно?».

«Поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел», — заключила главред RT.

Напомним, сам президент России Владимир Путин о своей встрече с Майклом Флинном рассказал в интервью телеканалу NBC News в июне.

«Когда я пришел на мероприятие компании Russia Today, рядом со мной сидел человек. Я произнес свою речь. Потом мы говорили о чем-то еще. Я встал и ушел. Потом мне рассказали: "Знаете, там был американец. Раньше он работал в спецслужбах"… и все», — заключил глава государства.

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До февраля 2017 года Майкл Флинн занимал пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа. По официальной версии, Флинн ушел в отставку из-за того, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих контактах с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.