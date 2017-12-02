СМИ сообщили о массовых увольнениях в структуре Росгвардии после перестрелки в «Москва-Сити»

В структуре Росгвардии ЦСН ФГУП «Охрана» прошли массовые увольнения после перестрелки в комплексе «Москва-Сити». Об этом со ссылкой на источник в Росгвардии сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам собеседника издания, заявления об увольнении подали более 20 работников ЦСН ФГУП «Охрана» Росгвардии, также с занимаемой должности был уволен руководитель унитарного предприятия Сергей Дендяев.

«Эти решения были приняты, в том числе, по итогам прошедшей с 28 по 30 ноября итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, прошедшей под председательством Виктора Золотова», — добавил источник.

Напомним, вечером 17 ноября у входа в ресторан Crystal Ballroom в башне «Око» на территории комплекса «Москва-Сити» произошла стрельба. По данным следствия, стычка случилась между сотрудниками охраны двух посетителей. В результате перестрелки пострадал сотрудник Росгвардии, позднее он умер в больнице.

По делу о перестрелке были арестованы двое — Ильдар Хамидов и Магомед Исмаилов. По данным следователя, именно Хамидов стрелял из пистолета. Его также опознал один из сотрудников Росгвардии, который находится в больнице.