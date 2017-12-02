В Торонто в результате поножовщины пострадали семь человек

В Торонто (Канада) в результате поножовщины пострадали семь человек, пятеро из них были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, сообщает канадский телеканал CP24 со ссылкой на полицию.

По данным издания, инцидент произошел неподалеку от улиц Квин-стрит-Уэст и Оссингтон-авеню.

Как рассказали изданию сотрудники медицинской службы, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, другие двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Еще одного потерпевшего привезли в больницу с незначительными повреждениями. Возраст и пол пострадавших не сообщается.

Stabbing...Queen St / Ossington Av...Earlier today, Police responded to a stabbing a number of victims were treated in hospital...there are no arrests at this time..this is an ongoing investigation.. #GO3113787 ^mf — Toronto Police OPS (@TPSOperations) December 2, 2017

Полиция Торонто заявила о начале расследования случившегося, при этом о подозреваемых или задержанных после инцидента пока ничего не известно.