Новая газета

В Торонто в результате поножовщины пострадали семь человек

Общество

В Торонто (Канада) в результате поножовщины пострадали семь человек, пятеро из них были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, сообщает канадский телеканал CP24 со ссылкой на полицию.

По данным издания, инцидент произошел неподалеку от улиц Квин-стрит-Уэст и Оссингтон-авеню.

Как рассказали изданию сотрудники медицинской службы, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, другие двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Еще одного потерпевшего привезли в больницу с незначительными повреждениями. Возраст и пол пострадавших не сообщается.

Полиция Торонто заявила о начале расследования случившегося, при этом о подозреваемых или задержанных после инцидента пока ничего не известно.

Теги:
канада
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