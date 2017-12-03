Родченков рассказал о просьбе заместителя Мутко «испортить» допинг-пробу украинской биатлонистки

Перед Олимпиадой в Сочи заместитель министра спорта России Юрий Нагорных просил Григория Родченкова испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал об этом в интервью The New York Times.

«Нагорных был особенно обеспокоен украинскими биатлонистками, которые являлись главными конкурентками для российской команды в эстафетной гонке на Играх в Сочи», — сказал Родченков. Он отказался выполнять поручение Нагорных. По словам Родченкова, если сделать чистую допинг-пробу грязной, то при исследовании выяснилось бы, что допинг добавили позднее.

«Я не мог сделать это с невиновной спортсменкой. За свою карьеру я превратил много положительных допинг-проб в „чистые“, но никогда не делал наоборот», — заявил экс-глава антидопинговой лаборатории. На Олимпиаде Вита Семеренко и другие украинки выиграли золото в эстафете. Семеренко заняла третье место в спринте.

Кроме этого, Родченков рассказал, что глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов знал о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. «В разное время я говорил с Кравцовым об использовании препаратов, повышающих эффективность в целом, и о махинациях на Играх в Сочи, в частности», — заявил Родченков.

По его словам, личный водитель Кравцова привозил сотрудников ФСБ в антидопинговую лабораторию, чтобы те могли изучить способы вскрытия специальных стеклянных емкостей, в которые собирали пробы.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о допуске российской сборной к участию в предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

МОК и WADA расследуют прием допинга российскими спортсменами. Родченков — их главный информатор. Он бежал в США и с тех пор рассказывает СМИ, как проходила Олимпиада в Сочи. В частности, он говорил о существовании в России государственной системы допинга и заявлял, что лично разработал «допинговый коктейль» и при участии ФСБ подменял «грязные» допинг-пробы на «чистые».

В конце ноября The New York Times опубликовала отрывки из дневника Родченкова. Из них следует, что он обсуждал подмену допинг-проб российских спортсменов с высокопоставленными должностными лицами: с занимавшим тогда пост министра спорта России Виталием Мутко, с его заместителем Юрием Нагорных, а также с бывшим заместителем директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Ириноц Родионовой.

Позднее независимый эксперт WADA Ричард Макларен подготовил доклад, в котором сообщил, что информация Родченкова подтвердилась. В результате рассказов экс-главы антидопинговой лаборатории множество российских спортсменов лишились своих медалей на Олимпиадах в Сочи и Лондоне. Россия лишилась первого места на сочинской Олимпиаде.

В России Родченкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В конце сентября следствие объявило его в международный розыск.