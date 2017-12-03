Крупнейший британский банк Barclays отказался от программ «Лаборатории Касперского»

Один из крупнейших банков в Великобритании Barclays разослал своим клиентам электронные письма, в котором говорится о прекращении сотрудничества с «Лабораторией Касперского», сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление банка.

В документе поясняется, что банк перестал предлагать своим клиентам бесплатные антивирусные программы «Лаборатории Касперского» «в качестве меры предосторожности», и отмечается, что «нет никаких оснований полагать, что клиентам необходимо прекратить использование [программного обеспечения]».

По данным банка, за последние десять лет около 290 тысяч клиентов банка загрузили антивирусную программу в качестве 12-месячной бесплатной пробной версии.

Представитель «Лаборатории Касперского» заявил, что разочарован тем, что Barclays прекратил сотрудничество с компанией.

О том, что с помощью антивируса была собрана информация о клиентах банка Barclays (антивирус в течение нескольких лет предлагался им для бесплатного скачивания) сообщала в ноябре газета The Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Тогда в банке заявили, что рассматривают возможность отказа от дальнейшего сотрудничества с «Лабораторией Касперского», но отметили, что такое решение продиктовано коммерческими интересами и не связано с подозрениями в шпионаже.

О том, что антивирус представляет опасность, сообщал Центр правительственной связи (GCHQ). В Barclays говорили, что не получали никаких предупреждений от Центра или его подразделения — Национального центра кибербезопасности.

В декабре власти Великобритании посоветовали не использовать антивирус «Лаборатории Касперского» в ведомствах, которые отвечают за нацбезопасность. В тот же день в «Лаборатории Касперского» объяснили , что этот запрет связан с потенциальными рисками, а не с доказательствами каких-либо нарушений.