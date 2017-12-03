В Новосибирской области при пожаре погибли пятеро детей

При пожаре в поселке Степной в Новосибирской области погибли пять детей, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

По данным РИА Новости , погибли две девочки пяти и семи лет и трое мальчиков от семи месяцев до трех лет. В МЧС рассказали, что дети умерли в самом начале пожара от отравления угарным газом.

Всем взрослым, 32-летнему отцу детей и трем его гостей, удалось спаслись. Мать погибших детей умерла. Отец воспитывал их один.

Частный трехквартирный дом загорелся рано утром 3 декабря. В этот момент все спали. Дым почувствовал один из гостей, он проснулся, выбил окно и попытался потушить пожар, но у него ничего не вышло. Подошедшие на подмогу соседи не смогли попасть в дом — огонь был уже слишком сильным.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (статья 109 УК РФ).