ФБК потребовал возбудить дело против властей Самары

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади потребовал возбудить уголовное дело против мэра Самары Олега Фурсова, его заместителя Сергея Самарцева, а также против местной полиции. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

Гимади просит возбудить дело против чиновников по статье о неисполнении решения суда (ст. 315 УК РФ), а против полиции — по статье о воспрепятствовании публичному мероприятию (ст. 149 УК РФ).

Поводом стало то, что местные власти отказывались согласовать акцию Навального. Суд обязал их немедленно пересмотреть это решение, однако они этого не сделали, и сторонники Навального сочли, что митинг согласован.

Однако в четыре часа утра 3 декабря полицейские разобрали сцену для выступления политика. «Медиазона» со ссылкой на координатора местного штаба Екатерину Герасимову пишет , что полицейские также задержали восьмерых волонтеров, которые начали собирать часть конструкций для сцены, и подрядчика, помогавшего активистам.

Навальный заявил, что митинг состоится в любом случае.

«ОВД-Инфо» обратило внимание на то, что мэрия дезинформировала жителей, исказив решение Самарского областного суда. На сайте мэрии сказано , что суд признал отказ властей согласовать митинг-встречу с Навальным законным. В действительности областной суд признал этот отказ необоснованным, лишь слегка изменив формулировку в решении суда первой инстанции.

1 декабря власти Саратова также препятствовали проведению акции оппозиционера. В день его встречи с избирателями полицейские заявили , что установленная для встречи сцена украдена, и задержали нанятых для ее установки подрядчиков.

Алексей Навальный ездит по городам России в рамках предвыборный кампании. Он заявил, что намерен участвовать в выборах президента в 2018 году.