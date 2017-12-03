В США журналиста временно отстранили от работы за ошибку в репортаже о Трампе

Американский телеканал ABC на четыре недели отстранил от работы журналиста Брайана Росса. В опубликованном заявлении говорится , что канал «глубоко сожалеет и приносит извинения за серьезную ошибку», допущенную накануне.

Речь идет о репортаже Росса, в котором он со ссылкой на источник заявил, что президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в 2016 году просил советника по нацбезопасности Майкла Флинна наладить контакты с представителями России.

Однако позднее источник журналиста заявил, что оговорился. В действительности он имел в виду, что Трамп уже будучи избранным президентом США просил Флинна связаться с российскими представителями для налаживания контактов в сфере борьбы с признанной в России террористической и запрещенной организацией «Исламское государство».

В АВС сообщили, что материал Росса не был проверен на соответствие редакционным стандартам. Однако в течение нескольких часов в ABC поняли, что информация была неверной и внесли в него изменения. Отстраненному от работы Россу четыре недели не будут платить зарплату.

Из-за материала АВС, по данным CNN , произошло резкое обрушение на биржевом рынке США.

Президент США Дональд Трамп поздравил телеканал «с временным отстранением от работы Брайана Росса за его чудовищно недостоверный и лживый репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией». По его словам, «многим сетевым изданиям и „газетам“ следовало бы сделать то же самое с их фейковыми новостями».

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Накануне бывший советник президента США Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

Трамп, комментируя признание Флинна, сказал , что не испытывает беспокойства по этому поводу. Он вновь заявил, что между его командой и Россией «нет никакого сговора».

Трамп уволил Флинна с должности советника в феврале, пояснив свое решение тем, что тот солгал ему и ФБР. При этом президент США отметил, что показания Флинна подтверждают отсутствие сговора между его администрацией и Россией.

Флинн — один из основных фигурантов расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.