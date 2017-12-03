Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ

32-летний капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в двадцатку лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

В минувшую суботу «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3, а Овечкин забил шайбу, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне и 577-й в матчах регулярного чемпионата.

Это позволило ему войти в список 20 лучших снайперов лиги. Двадцатое место Овечкин разделил с канадцем Марком Рекки, на счету которого также 577 забитых шайб.

При этом Овечкин стал единственным россиянином в топ-50 НХЛ.

Возглавляют рейтинг канадские спортсмены Уэйн Гретцки и Горди Хоу, на третьем месте — чешский хоккеист Яромир Ягр.

Напомним, Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team. По данным «Ведомостей», оно может стать частью предвыборной кампании Владимира Путина. К движению уже присоединились многие знаменитости, в том числе включенный в зал славы НХЛ Павел Буре.

В Кремле идея Овечкина понравилась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хоккеист — «очень успешный россиянин», который «очень высоко ценит» главу государства. Сам Овечкин в интервью The New York Times объяснил , что хочет сделать «все возможное для своей страны».