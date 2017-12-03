В Желтом море при столкновении танкера и судна погибли 13 человек

Не менее 13 человек погибли при столкновении прогулочного суда с 336-тонным танкером в Желтом море у берегов Южной Кореи, сообщает «Би-би-си».

Еще два человека, в том числе капитан судна, считаются пропавшими без вести. Всего в прогулочном судне находились 22 человека: два капитана и 20 туристов, отправившихся на рыбалку. Среди команды танкера пострадавших нет.

Столкновение произошло через девять минут после отправления прогулочного судна от причала. Вероятно, танкер и лодка не смогли разойтись под мостом, пишет агентство «Ренхап».

Судя по фотографии, прогулочное судно перевернулось. Число жертв могло увеличиться из-за того, что вода в море холодная. В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета и 14 судов.