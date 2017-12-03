В Кабардино-Балкарии разбился фигурант дела о покраске звезды на высотке в Москве

1 декабря в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии разбился российский бейсджампер Александр Погребов, сообщается в группе DvizhuhaClub.

Погребов был среди четырех бейсджамперов, которые в 2014 году проходили по «высотному делу». В августе 2017 года в швейцарских Альпах разбился другой фигурант этого же дела Алексей Широкожухов.

Погребов, Широкожухов, а также Евгений Коротов и Анна Лепешкина спрыгнули с высотки на Котельнической набережной в тот же день, когда украинский руфер Павел Ушивец (Григорий Мустанг) перекрасил на ней звезду в цвета украинского флага. Сами спортсмены говорили, что ничего не знали об акции.

В 2015 году суд оправдал бейсджамперов, присудив им компенсацию в размере более двух миллионов рублей за незаконное уголовное преследование и нахождение под домашним арестом.

По этому делу получил два года и три месяца колонии руфер Владимир Подрезов, позже ему сократили срок до двух лет. Подрезов — единственный из фигурантов дела, который частично признал свою вину. Он рассказал, что провел Ушивца на крышу высотки, но о его планах покрасить звезду и поставить на шпиль украинский флаг не знал.