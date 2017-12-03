В Киеве сторонники Сакаашвили устроили «марш за импичмент»

Сторонники бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаила Саакашвили проводят в центре Киева «марш за импичмент».

Акция началась в 13:00 по московскому времени в парке имени Тараса Шевченко. Далее участники мероприятия направились в сторону Европейской площади. Там запланирован митинг.

Минингующие скандируют лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Банду прочь, прочь барыг», «Импичмент вместо революции», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Киев — вставай», передает ТАСС.

По данным Интерфакса, в колонне несколько тысяч человек. Люди держат в руках государственные флаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов.

Накануне акции Сакаашвили, обращаясь к гражданам, говорил, что марш это «возможно, единственный шанс мирным, законным способом остановить сползание Украины в диктатуру и новую Руину».

Ранее «Рух новых сил» уже организовывал в центре Киева акцию протеста. Тогда в МВД Украины рассказали, что в установленных возле Верховных рады палатках переночевали около 200 человек, в основном представители оргкомитета. Всего в акции участвовали около пяти тысяч человек.

В ноябре Михаил Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины.