Дирижера Метрополитен-оперы Джеймса Ливайна обвинили в домогательствах

Почетного музыкального директора Метрополитен-оперы Джеймса Ливайна обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета The New York Time, которая ознакомилась с показаниями анонимного мужчины в полиции штата Иллинойс.

Он рассказал, что с детства любил музыку и мечтал стать дирижером. Когда ему было четыре года, родители познакомили его с Ливайном.

По словам мужчины, дирижер начал домогаться его в 1985 году. Это произошло на фестивале в Иллинойсе в 1985 году. Дирижер подбросил подростка до дома, а возле дома «невероятно чувственно» взял его за руку. На тот момент дирижеру было 42 года, а заявителю — 15 лет.

Следующим летом Ливайн пригласил мужчину в отель Deer Path Inn рядом с местом проведения фестиваля. В номере отеля дирижер якобы лежал с заявителем голый в одной постели и трогал за половые органы.

Домогательства продолжались и в Нью-Йорке, куда мужчина приезжал пробоваться на дирижера. Якобы Ливайн заставлял его раздеваться и трогал за половые органы.

По словам заявителя, домогательства продолжались годами, он повторял одно и то же «сотни раз». Якобы дирижер платил ему деньги — в общей сложности около 50 тысяч долларов.

Метрополитен-опера пообещала начать внутреннее расследование по поводу обвинения. В театре рассказали, что узнали о расследовании полиции еще в прошлом году, но только сейчас решили начать собственное из-за массовых публикаций о домогательствах в СМИ. Тогда, в 2016 году, Ливайн отверг обвинения в свой адрес. Больше полиция в Метрополитен-оперу не обращалась.

Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Ливайна поступали и ранее, по меньшей мере, с конца 1970-х годов. Каждый раз он отрицал их. В 1987 году дирижер заявил, что не знает, кто и с какой целью распространяет эту информацию.

74-летний Джеймс Ливайн — один из самых известных и авторитетных дирижеров США (его 37 раз номинировали на «Грэмми», признавали лучшим музыкантом года и присуждали национальную медаль в области искусств), а Метрополитен-опера — один из главных театров в мире.

На протяжении 40 лет Ливайн занимал пост музыкального директора театра. В 2016 году он ушел с этого поста по состоянию здоровья. Его назначили почетным музыкальным директором, который может периодически дирижировать в опере.

Несмотря на проблемы со здоровьем (у дирижера была травма позвоночника и осложнение болезни Паркинсона, из-за чего его левая рука теперь иногда дергается), Ливайн до сих пор продолжает дирижировать. 31 декабря под его руководством будет исполнена опера «Тоска» Джакомо Пуччини.