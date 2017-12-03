WADA признало достоверной переданную Родченковым информацию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что информация о допинге в российском спорте, которую предоставил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, является подлинной, сообщает немецкий телеканал ARD.

«Расследование завершено и мы можем подтвердить подлинность данных, это подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — Россия принимала меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов» , — сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

ARD отмечает, что новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских Игр в Южной Корее в 2018 году. 5 декабря исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) проведет в Лозанне встречу, на которой будет принято решение о санкциях и допуске российской сборной к участию в предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

Накануне в интервью The New York Times Родченков рассказал , что перед Олимпиадой в Сочи заместитель министра спорта России Юрий Нагорных просил его испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Родченков отказался это сделать «с невиновной спортсменкой».

Кроме этого, действующий глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, который был руководителем российской спортивной делегации на Играх-2014, по словам Родченкова, знал о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Более того, его личный водитель привозил сотрудников ФСБ в антидопинговую лабораторию, чтобы те могли изучить способы вскрытия специальных стеклянных емкостей, в которые собирали пробы.