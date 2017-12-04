В Нью-Йорке мужчина наехал на толпу. Один человек погиб и шестеро пострадали

В Нью-Йорке мужчина наехал на пешеходов, в результате один человек погиб и шестеро пострадали. Полиция задержала предполагаемого виновника инцидента, сообщает газета The New York Times.

Как пишет газета, наезду на пешеходов предшествовал конфликт, произошедший в районе Куинс. Несколько мужчин поспорили из-за парковочного места. Один из участников спора достал нож и начал наносить удары оппонентам. После этого он сел в автомобиль и направил его на группу пешеходов. Один из пострадавших в результате инцидента находится в критическом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого в поножовщине и наезде на пешеходов и допросила его. По предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, 31 октября уроженец Узбекистана по имени Сайфулло Саипов наехал на беговую дорожку и врезался в школьный автобус в центре Нью-Йорка. В результате случившегося погибли восемь человек, пострадали 12.

Полиция Нью-Йорка назвала случившееся терактом и рассказала , что нападение было совершено «во имя Исламского государства» (террористическая организация – запрещена в России). Подозреваемый оставил записку с надписью «Исламское государство» «будет существовать вечно».

Ранее в мае в Нью-Йорке на Таймс-сквер автомобиль на скорости совершил наезд на пешеходов на тротуаре. В результате инцидента пострадали более 20 человек, один человек погиб. Полиция тогда заявила, что происшествие не связано с терроризмом.

Водителем оказался 26-летний Ричард Рохас из Бронкса. Ранее его уже дважды привлекали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.