В «Домодедово» задержали заявившего о якобы имеющейся у него бомбе мужчину

В аэропорту «Домодедово» мужчина при прохождении входного контроля отказался от процедуры досмотра и заявил, что у него в сумке находится бомба. Мужчину задержали, правоохранители решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Елену Бабанову.

Агентство отмечает, что после заявления мужчины о бомбе место происшествия было оцеплено, экстренные службы не обнаружили опасных предметов. Виновника инцидента доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, против мужчины, вероятно, возбудят уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Собеседник отметил, что мужчину проверят на предмет алкогольного опьянения.

В начале ноября полиция возбудила уголовное дело против сообщившего о минировании спорткомплекса «Олимпийский».

Спорткомплекс «Олимпийский» был эвакуирован после звонка о заложенной в нем бомбе 7 ноября. Помещения и прилегающие к зданию территории были обследованы экстренными службами, однако угроза взрыва тогда не подтвердилась. Во время эвакуации «Олимпийский» покинули более 2 тысяч человек.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил , что за первую половину 2017 года в России за телефонный терроризм осудили 350 человек.