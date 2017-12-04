СМИ сообщили о планах Минобороны раздать без конкурса заказы на трлн рублей

Министр обороны Сергей Шойгу попросил президента России Владимира Путина разрешить без конкурса распределить заказы на строительство и обслуживание военных объектов между 12 компаниями, которые получат статус «единственных исполнителей», пишет газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что Шойгу направил обращение Путину еще 20 ноября. По словам источника газеты, близкого к администрации президента, глава государства в тот же день завизировал, что согласен с предложением. В общей сложности на строительство в 2018-2027 годах Минобороны будет выделено около одного трлн рублей бюджетных средств, отмечает «Коммерсант».

Обращение, по данным издания, связано с прекращением деятельности Спецстроя, который был юридически упразднен в сентябре. В результате реорганизации предприятий было создано восемь военно-строительных ФГУПов. Теперь ведомство предлагает распределить все заказы по обслуживанию военно-строительного комплекса между напрямую подчиненными ему 12 исполнителями, взамен 45 разрозненных организаций.

По словам собеседника издания, статус «единственных» организаций-исполнителей позволит Минобороны избежать «проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время».

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) в декабре 2016 года.