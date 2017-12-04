«Би-би-си»: деньги для взятки Улюкаеву предоставил «частный инвестор»

Взятку в размере двух миллионов долларов для следственного эксперимента, в результате которого был задержан экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, предоставил «частный инвестор» по просьбе бывшего главы службы безопасности «Роснефти» генерала ФСБ Олега Феоктистова. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на стенограмму показаний Феоктистова, которые он дал на суде по делу Улюкаева.

Феоктистов дал показания на закрытом заседании суда 20 сентября. Из стенограммы, оказавшейся в распоряжении издания, следует, что именно он придумал, где взять ключевую улику по делу — два млн долларов, с которыми задержали министра Улюкаева.

«Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [деньги] к зданию «Роснефти». Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику», — приводит издание слова Феоктистова из стенограммы.

Из его показаний также следует, что о необходимости провести следственный эксперимент Феоктистову сказали сотрудники ФСБ. Именно по их поручению генерал передал в спецслужбу наличные, утверждает «Би-би-си».

Ранее «Би-би-си» рассказала о допросе главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

По данным издания, во время допроса Сечин заявил, что кроме него никто не слышал, как Улюкаев вымогал деньги.

Напомним, экс-министра Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки акций ПАО «Башнефть». Сам Улюкаев не признает вины и настаивает , что это была спланированная провокация.